Пересу все равно, Зидан жалеет: Ювентус и Райола начали переговоры по трансферу Погба

Туринский "Ювентус" вступил в переговоры с известным футбольным агентом Мино Райолой – "бьянконери" хотят вернуть в свой стан полузащитника Поля Погба. По информации издания le10sport, стороны обсуждают потенциальный план по камбэку игрока на Апеннины.

Зинедин Зидан, безусловно, остается большим фанатом своего соотечественника, но президент "Реала" Флорентино Перес не хочет вести дела с Райолой. Босс "сливочных" также достаточно прохладно относится к персоне Поля.

Погба перешел в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" в 2012 году свободным агентом. Через 4 года он вернулся в Англию за 105 миллионов евро. Француз – чемпион мира в составе своей сборной.