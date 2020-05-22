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Пересу все равно, Зидан жалеет: Ювентус и Райола начали переговоры по трансферу Погба

Трансферы
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Поль уже играл за "Старую синьору"

Пересу все равно, Зидан жалеет: Ювентус и Райола начали переговоры по трансферу Погба
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Туринский "Ювентус" вступил в переговоры с известным футбольным агентом Мино Райолой – "бьянконери" хотят вернуть в свой стан полузащитника Поля Погба. По информации издания le10sport, стороны обсуждают потенциальный план по камбэку игрока на Апеннины.

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Зинедин Зидан, безусловно, остается большим фанатом своего соотечественника, но президент "Реала" Флорентино Перес не хочет вести дела с Райолой. Босс "сливочных" также достаточно прохладно относится к персоне Поля.

Погба перешел в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" в 2012 году свободным агентом. Через 4 года он вернулся в Англию за 105 миллионов евро. Француз – чемпион мира в составе своей сборной.

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В статье: Ювентус (Турин) Флорентино Перес Зинедин Зидан Поль Погба Реал (Мадрид) Мино Райола Манчестер Юнайтед
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Источник:
le10sport

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