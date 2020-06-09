"Если Лаутаро уйдет из Интера, то его заменит топ-игрок". Маротта рассказал про трансфер Мартинеса

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал потенциальный переход форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону", а также подтвердил, что клуб может приобрести хавбека "Брешии" Сандро Тонали.

Читайте также Интер следит за Моратой, рассматривая его как альтернативу Мартинесу

"Если Лаутаро уйдет из "Интера", то его заменит топ-игрок. Кьеза? Мне очень нравится Федерико, но он стоит слишком дорого. Мы можем подписать Тонали", – цитирует Маротту твиттер журналиста Николо Скиры.