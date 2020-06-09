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"Если Лаутаро уйдет из Интера, то его заменит топ-игрок". Маротта рассказал про трансфер Мартинеса

Трансферы
(1 голосов)

Есть шансы, что аргентинец останется

"Если Лаутаро уйдет из Интера, то его заменит топ-игрок". Маротта рассказал про трансфер Мартинеса
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Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал потенциальный переход форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону", а также подтвердил, что клуб может приобрести хавбека "Брешии" Сандро Тонали.

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"Если Лаутаро уйдет из "Интера", то его заменит топ-игрок. Кьеза? Мне очень нравится Федерико, но он стоит слишком дорого. Мы можем подписать Тонали", – цитирует Маротту твиттер журналиста Николо Скиры.

"Лаутаро – важный ориентир для "Интера", не очень хотелось бы его продавать. Единственный инструмент для его продажи – это выплата 111 миллионов евро до 7 июля. Верю, что аргентинец может развиваться вместе с нами, мы встретимся и обсудим данную возможность", – приводит слова Беппе La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Джузеппе Маротта Интер (Милан) Федерико Кьеза Беппе Маротта Лаутаро Мартинес Сандро Тонали
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Комментарии (1)
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cavo79
09.06.2020 в 14:16
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