"Если Лаутаро уйдет из Интера, то его заменит топ-игрок". Маротта рассказал про трансфер Мартинеса
Есть шансы, что аргентинец останется
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал потенциальный переход форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону", а также подтвердил, что клуб может приобрести хавбека "Брешии" Сандро Тонали.
"Если Лаутаро уйдет из "Интера", то его заменит топ-игрок. Кьеза? Мне очень нравится Федерико, но он стоит слишком дорого. Мы можем подписать Тонали", – цитирует Маротту твиттер журналиста Николо Скиры.
"Лаутаро – важный ориентир для "Интера", не очень хотелось бы его продавать. Единственный инструмент для его продажи – это выплата 111 миллионов евро до 7 июля. Верю, что аргентинец может развиваться вместе с нами, мы встретимся и обсудим данную возможность", – приводит слова Беппе La Gazzetta dello Sport.
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