  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Артур хочет присоединиться к Юве сразу после окончания чемпионата, игнорируя ЛЧ с Барсой
В тренде

Артур хочет присоединиться к Юве сразу после окончания чемпионата, игнорируя ЛЧ с Барсой

Трансферы
(1 голосов)

Бразилец сосредоточен на новом этапе в карьере

Артур хочет присоединиться к Юве сразу после окончания чемпионата, игнорируя ЛЧ с Барсой
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артур ранее прибыл в Турин, где вскоре пройдет медобследование и подпишет контракт с "Ювентусом". Каталонцы в свою очередь получат Миралема Пьянича и 10 миллионов евро.

Ранее предполагалось, что обмен произойдёт по окончанию сезона в августе. Однако по информации Николо Скиры, Артур недоволен отношением к себе Кике Сетьена и хочет поскорее присоединиться к новой команде.

Бразилец отправил запрос руководству "Барсы" в надежде, что его отпустят в "Юве" до старта Лиги Чемпионов в августе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур Рамос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
28.06.2020 в 14:28
Некрасиво. Хочет побыстрее сбежать с тонущего корабля? А кто в ответке Наполи будет проигрывать?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...