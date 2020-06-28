Артур хочет присоединиться к Юве сразу после окончания чемпионата, игнорируя ЛЧ с Барсой
Бразилец сосредоточен на новом этапе в карьере
Полузащитник "Барселоны" Артур ранее прибыл в Турин, где вскоре пройдет медобследование и подпишет контракт с "Ювентусом". Каталонцы в свою очередь получат Миралема Пьянича и 10 миллионов евро.
Ранее предполагалось, что обмен произойдёт по окончанию сезона в августе. Однако по информации Николо Скиры, Артур недоволен отношением к себе Кике Сетьена и хочет поскорее присоединиться к новой команде.
Бразилец отправил запрос руководству "Барсы" в надежде, что его отпустят в "Юве" до старта Лиги Чемпионов в августе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
28.06.2020 в 14:28
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...