Артур хочет присоединиться к Юве сразу после окончания чемпионата, игнорируя ЛЧ с Барсой

Полузащитник "Барселоны" Артур ранее прибыл в Турин, где вскоре пройдет медобследование и подпишет контракт с "Ювентусом". Каталонцы в свою очередь получат Миралема Пьянича и 10 миллионов евро.

Ранее предполагалось, что обмен произойдёт по окончанию сезона в августе. Однако по информации Николо Скиры, Артур недоволен отношением к себе Кике Сетьена и хочет поскорее присоединиться к новой команде.

Бразилец отправил запрос руководству "Барсы" в надежде, что его отпустят в "Юве" до старта Лиги Чемпионов в августе.