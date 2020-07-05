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Агент: Хакими ушел в Интер из-за Зидана

Трансферы
(2 голосов)

Агент: Хакими ушел в Интер из-за Зидана
Новина українською

Алехандро Камано, агент защитника Ашрафа Хакими, рассказал, почему его клиент перешел из "Реала" в "Интер".

"Зинедин Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер". Он должен объяснить, почему никогда не звонил игроку.

Не думаю, что возвращение в "Реал" было бы уместным, учитывая наличие такого игрока, как Дани Карвахаль. Но я уверен, что у Хакими светлое будущее после этого шага вперед .

Конте был в постоянном контакте с Хакими, говорил с ним о клубном проекте, поэтому мы решили перейти в "Интер". Когда тренер топ-уровня связывается с тобой и хочет видеть в составе, это доказательство того, что ты важная часть плана", – сказал агент Al Mountakhab.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ашраф Хакими
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