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“Я поддерживал Челси с детства” – Лукаку прокомментировал возвращение в Лондон

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“Я поддерживал Челси с детства” – Лукаку прокомментировал возвращение в Лондон

Фото: theguardian / Автор: неизвестен

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На официальном сайте “Челси” опубликовали комментарий Лукаку, сразу после представления его как футболиста “синих”. Игрок рад вернуться в Лондон.

“Я рад вернуться в этот чудесный клуб. Я проделал длинный путь: сначала перешел сюда юношей, которому еще многое предстояло узнать, а теперь перехожу как сложившийся, опытный игрок.

Наши с клубом отношения много для меня значат, как вы знаете. Я поддерживал Челси с детства и ощущаю радость в связи с возможностью вернуться и помочь выиграть клубу новые трофеи.

Развитие клуба идеально соответствуем моим амбициям, учитывая, что мне 28 лет и я только что выиграл чемпионат Италии. Эта возможность представилась мне в идеальный момент, надеюсь, нас ждет большой совместный успех.

После того как я покинул Челси, у меня было много взлетов и падений, но благодаря этому я стал сильнее. Задача – помочь Челси выиграть новые трофеи. Жду не дождусь начала сезона” – приводит слова Ромело пресс-служба клуба.

Напомним, что Лукаку выступал за “Челси” с 2011 по 2014 годы.

В прошлом сезоне Ромело с “Интером” выиграл Серию А, прервав гегемонию “Ювентуса”.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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