Сайт АПЛ: Лингард – игрок Вест Хэма

Официальный сайт Английской Премьер-лиги раскрыл трансфер, до его официального объявления – Джесси Лингард из Манчестер Юнайтед" проведет ещё один сезон в аренде за "Вест Хэм".

В профиле игрока, в графе сезона 2021-2022, числиться "Вэст Хэм", а не "Манчестер Юнайтед".

Не мудрено, в "Манчестере" на позиции Лингарда выступает Бруно Фернандеш, тем не менее, англичанин, во второй половине прошлого сезона, именно в "Вест Хэме" доказал, что достаточно хорош, чтобы не сидеть на скамье запасных. Пускай даже в "Юнайтед".

Напомним, что половину прошлого сезона Лингард провел в аренде за "Вест Хэм", где 16 раз вышел на поле, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.