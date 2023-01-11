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Официально: Бывший хавбек ПСЖ Пасторе перешел в Катар. За клуб выступает Хави Мартинес

Трансферы
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Восток манит бывших звёзд

Официально: Бывший хавбек ПСЖ Пасторе перешел в Катар. За клуб выступает Хави Мартинес

Фото: twitter.com/QatarSportClub

Новина українською

Полузащитник Хавьер Пасторе подписал контракт с ФК "Катар". Полузащитник будет выступать под 7-м номером.

Срок соглашения неизвестен.

За "Катар" также с лета 2021-го выступает бывший хавбек "Баварии" и "Атлетик" Бильбао Хави Мартинес.

Пасторе последние полтора сезона выступал за "Эльче", за который успел провести всего 16 матчей и не отличился результативными действиями.

Хавьер известен по своим выступлениям за "ПСЖ". Аргентинский хавбек провел за "Париж" 269 матчей, забил 45 голов и отдал 61 голевую передачу. В 2018-м он перешел в "Рому", где выступал до августа 2021-го.

За "римлян" Пасторе провел 37 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

"Катар" идет в чемпионате на 4-м месте с 13-ю очками после 8 туров.

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В статье: Хавьер Пасторе Пари Сен-Жермен (Париж)
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