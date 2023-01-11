Официально: Бывший хавбек ПСЖ Пасторе перешел в Катар. За клуб выступает Хави Мартинес
Восток манит бывших звёзд
Фото: twitter.com/QatarSportClub
Полузащитник Хавьер Пасторе подписал контракт с ФК "Катар". Полузащитник будет выступать под 7-м номером.
Срок соглашения неизвестен.
За "Катар" также с лета 2021-го выступает бывший хавбек "Баварии" и "Атлетик" Бильбао Хави Мартинес.
Пасторе последние полтора сезона выступал за "Эльче", за который успел провести всего 16 матчей и не отличился результативными действиями.
Хавьер известен по своим выступлениям за "ПСЖ". Аргентинский хавбек провел за "Париж" 269 матчей, забил 45 голов и отдал 61 голевую передачу. В 2018-м он перешел в "Рому", где выступал до августа 2021-го.
За "римлян" Пасторе провел 37 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
"Катар" идет в чемпионате на 4-м месте с 13-ю очками после 8 туров.
| @Javi_Pastore | 7️⃣???? pic.twitter.com/J3JAMLmTaL— Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) January 11, 2023
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