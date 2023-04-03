Айнтрахт заинтересован в покупке дебютанта сборной Италии, выступающего в Мексике
Манчини сделал рекламу форварду, вызвав его на матчи сборных
Фото: https://twitter.com/Azzurri
"Айнтрахт" интересуется нападающим сборной Италии и мексиканского "Тигре" Матео Ретеги, сообщает Флориан Плеттенберг. Форвард забил в двух дебютных матчах за национальную команду.
Ретеги 23 года и он выступает в аренде из "Бока Хуниорс" в "Тигре". В этом сезоне форвард провел 9 матчей и забил 6 голов.
Контракт нападающего рассчитан до лета 2024-го, а Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.
Свой первый вызов в сборную Италии Ретеги получил на время мартовских матчей квалификации Евро-2024. Он забил в обоих матчах – один против Англии (1:2) 23-го марта и один против Мальты (2:0) 26-го марта.
❗️News Mateo #Retegui: Yes, Eintracht Frankfurt is very interested in signing the 23 y/o striker from Tigre! Confirmed. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/LdbAFmnuQi— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 3, 2023
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