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Айнтрахт заинтересован в покупке дебютанта сборной Италии, выступающего в Мексике

Трансферы
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Айнтрахт заинтересован в покупке дебютанта сборной Италии, выступающего в Мексике

Фото: https://twitter.com/Azzurri

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"Айнтрахт" интересуется нападающим сборной Италии и мексиканского "Тигре" Матео Ретеги, сообщает Флориан Плеттенберг. Форвард забил в двух дебютных матчах за национальную команду.

Ретеги 23 года и он выступает в аренде из "Бока Хуниорс" в "Тигре". В этом сезоне форвард провел 9 матчей и забил 6 голов.

Контракт нападающего рассчитан до лета 2024-го, а Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Свой первый вызов в сборную Италии Ретеги получил на время мартовских матчей квалификации Евро-2024. Он забил в обоих матчах – один против Англии (1:2) 23-го марта и один против Мальты (2:0) 26-го марта.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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