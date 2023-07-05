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Официально: Фирмино переходит в Аль-Ахли

Трансферы
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"Барселоны" не будет

Официально: Фирмино переходит в Аль-Ахли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Ахли" объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Фирмино. Сообщается, что стороны подписали трехлетний контракт.

Фирмино мог перейти в "Барселону". Его контракт с "Ливерпулем" истек, а "сине-гранатовые" иогли подписать нападающего, в случае, если сделка по Роке сорвалась бы.

Роберто провел в "Ливерпуле" 8 лет после перхода из "Гамбурга" в 2015-м. Нападающий провел за клуб 362 матча, забил 111 голов и отдал 79 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Роберто Фирмино Аль-Ахли (Джидда)
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