Официально: Фирмино переходит в Аль-Ахли

"Аль-Ахли" объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Фирмино. Сообщается, что стороны подписали трехлетний контракт.

Фирмино мог перейти в "Барселону". Его контракт с "Ливерпулем" истек, а "сине-гранатовые" иогли подписать нападающего, в случае, если сделка по Роке сорвалась бы.

Роберто провел в "Ливерпуле" 8 лет после перхода из "Гамбурга" в 2015-м. Нападающий провел за клуб 362 матча, забил 111 голов и отдал 79 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 18 миллионов евро.