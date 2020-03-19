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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Турция
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Об этом сообщил министр молодежи и спорта

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
Новина українською

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что футбольный чемпионат страны приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, также временно прекращены баскетбольные и волейбольные лиги, передаёт Fanatik.

Турецкая Суперлига и чемпионат Белоруссии до сегодняшнего дня оставались единственными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса. На данный момент в чемпионате Турции лидирует "Трабзонспор" с 53 очками в активе, все команды сыграли по 26 матчей.

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В статье: Чемпионат Турции
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