Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что футбольный чемпионат страны приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, также временно прекращены баскетбольные и волейбольные лиги, передаёт Fanatik.

Турецкая Суперлига и чемпионат Белоруссии до сегодняшнего дня оставались единственными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса. На данный момент в чемпионате Турции лидирует "Трабзонспор" с 53 очками в активе, все команды сыграли по 26 матчей.