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Вида голом помог Бешикташу стать чемпионом Турции

Турция
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Борьба шла до последнего

Вида голом помог Бешикташу стать чемпионом Турции

Бешикташ/Автор невідомий

Новина українською

На протяжении последних туров лидерство в турецкой Суперлиге уверенно держал "Бешикташ". Правда, в 38-м и 39-м раунде "черные орлы" потерпели два подряд поражения, одно из которых от прямого конкурента - "Галатасарая".

В решающем, 40-м туре "Бешикташ" на выезде одолел "Гезтепе" со счетом 1:2. Первый гол в матче забил бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида. Отметим, что это пятый мяч хорвата в текущем сезоне чемпионата Турции.

Оба конкурента "черных орлов" тоже победили: "Галатасарай" обыграл "Ени" со счетом 3:1, а "Фенербахче" - "Кайсериспор" 2:1.

Таким образом "Бешикташ" и "Галатасарай" набрали по 84 очка, а "Фенербахче" - 82. Вида и компания оказались выше "львов" из-за лучшей разницы в личных встречах. Оба лидера Суперлиги попали в квалификационной этап Лиги Чемпионов, а "Фенербахче" - в квалификацию Лиги конференций.

"Бешикташ" 16-й раз завоевал титул Чемпиона Турции. Отметим, что для Домагоя Виды это первый трофей в Турции за 3,5 сезона выступлений. В составе киевского "Динамо" он завоевал пять титулов за пять лет.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул)
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