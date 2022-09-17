Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции

Аргентинский форвард Мауро Икарди вчера провел свой первый матч за стамбульский "Галатасарай". Нападающий был арендован турецким клубом у "ПСЖ" за 6 миллионов 750 тысяч евро на сезон 2022/23.

???????? #SüperLig

???? Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022

Дебют Икарди в чемпионате Турции выпал на матч с "Коньяспором". Мауро вышел на замену на 62 минуте, заменив Бафетимби Гомиса. В конце игры, на 89 минуте, вратарь "Контяспора" сбил с ног одноклубника аргентинца, и Икарди решил вступиться.

После этого на поле началась массовая драка. Результат: Мауро и Муслера получили каждый по желтой карточке, а вратарь "Коньяспора" – красную.