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Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции

Турция
Обновлено
(1 голосов)

Зарубился с голкипером команды-соперника и получил желтую карточку

Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард Мауро Икарди вчера провел свой первый матч за стамбульский "Галатасарай". Нападающий был арендован турецким клубом у "ПСЖ" за 6 миллионов 750 тысяч евро на сезон 2022/23.

Дебют Икарди в чемпионате Турции выпал на матч с "Коньяспором". Мауро вышел на замену на 62 минуте, заменив Бафетимби Гомиса. В конце игры, на 89 минуте, вратарь "Контяспора" сбил с ног одноклубника аргентинца, и Икарди решил вступиться.

После этого на поле началась массовая драка. Результат: Мауро и Муслера получили каждый по желтой карточке, а вратарь "Коньяспора" – красную.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул)
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
17.09.2022 в 10:33
Боец!
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Oohhmee (Винница)
17.09.2022 в 09:07
Ахахах, Чудова статья)))
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