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Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции
Зарубился с голкипером команды-соперника и получил желтую карточку
Фото: Getty Images
Аргентинский форвард Мауро Икарди вчера провел свой первый матч за стамбульский "Галатасарай". Нападающий был арендован турецким клубом у "ПСЖ" за 6 миллионов 750 тысяч евро на сезон 2022/23.
???????? #SüperLig— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022
???? Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k
Дебют Икарди в чемпионате Турции выпал на матч с "Коньяспором". Мауро вышел на замену на 62 минуте, заменив Бафетимби Гомиса. В конце игры, на 89 минуте, вратарь "Контяспора" сбил с ног одноклубника аргентинца, и Икарди решил вступиться.
После этого на поле началась массовая драка. Результат: Мауро и Муслера получили каждый по желтой карточке, а вратарь "Коньяспора" – красную.
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