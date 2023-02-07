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Спортивный директор Хатайспора все еще находится под завалами после землетрясения в Турции
В клубе подтвердили спасение Кристиана Атсу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В "Хатайспоре" все еще ничего неизвестно о спортивном директоре Танере Савуте. Об этом в эфире турецкого "Радио Гол" сообщил пресс-секретарь клуба Мустафа Эзат.
"К сожалению, спортивный директор Танер Савут все еще находится под обломками. Хатай шокирован произошедшим. Мы подходим к самым опасным часам", - сказал представитель клуба.
В то же время Эзат подтвердил, что футболиста первой команды, Кристиана Атсу
Напомним, что вчера произошла серия землетрясений с эпицентром в Турции, из-за которого пострадали в том числе в соседней Сирии. По данным государственных структур, на утро 7 февраля известно о по меньшей мере 4 тысячах погибших в результате землетрясения.
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