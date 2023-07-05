Галатасарай ведет переговоры с ПСЖ на счет трех игроков

Издание Foot Mercato сообщает, что "Галатасарай" хочет подписать сразу 3-х игроков "Пари Сен-Жермен".

Турецкий клуб ведет переговоры по трансферам: защитника Хуана Берната, опорного хавбека Леандро Паредеса и нападающего Мауро Икарди.

Отмечается, что за Мауро парижский клуб может выручить 12 млн. евро (учитывая бонусы). В свою очередь Хуан не входит в планы нового главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике и французский клуб сам предложил "Галатасараю" подписать 30-летнего игрока.

Сообщается, что "ПСЖ" и сам хочет продать всех троих игроков и разгрузить заведомую ведомость.