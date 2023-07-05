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Галатасарай ведет переговоры с ПСЖ на счет трех игроков
Парижане хотят их продать, а турецкому клубу эти футболисты нужны
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
Издание Foot Mercato сообщает, что "Галатасарай" хочет подписать сразу 3-х игроков "Пари Сен-Жермен".
Турецкий клуб ведет переговоры по трансферам: защитника Хуана Берната, опорного хавбека Леандро Паредеса и нападающего Мауро Икарди.
Отмечается, что за Мауро парижский клуб может выручить 12 млн. евро (учитывая бонусы). В свою очередь Хуан не входит в планы нового главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике и французский клуб сам предложил "Галатасараю" подписать 30-летнего игрока.
Сообщается, что "ПСЖ" и сам хочет продать всех троих игроков и разгрузить заведомую ведомость.
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