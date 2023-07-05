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Галатасарай ведет переговоры с ПСЖ на счет трех игроков

Турция
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Парижане хотят их продать, а турецкому клубу эти футболисты нужны

Галатасарай ведет переговоры с ПСЖ на счет трех игроков

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

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Издание Foot Mercato сообщает, что "Галатасарай" хочет подписать сразу 3-х игроков "Пари Сен-Жермен".

Турецкий клуб ведет переговоры по трансферам: защитника Хуана Берната, опорного хавбека Леандро Паредеса и нападающего Мауро Икарди.

Отмечается, что за Мауро парижский клуб может выручить 12 млн. евро (учитывая бонусы). В свою очередь Хуан не входит в планы нового главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике и французский клуб сам предложил "Галатасараю" подписать 30-летнего игрока.

Сообщается, что "ПСЖ" и сам хочет продать всех троих игроков и разгрузить заведомую ведомость.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) Хуан Бернат Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Foot Mercato

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