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Галатасарай выкупит контракт Икарди
В прошлом сезоне игрок выступал в Турции на правах аренды.
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
"Галатасарай" и "ПСЖ" согласовали детали трансфера нападающего Мауро Икарди. Турецкий клуб заплатит за 30-летнего аргентинца 10 млн евро.
В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за команду Окана Бурука, форвард забил 23 гола и отдал 8 результативных передач в 26 матчах.
Напомним, "ПСЖ" приобрел Икарди у "Интера" за 50 млн евро три года назад. Основным нападающим парижан Икарди так и не стал.
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Источник:lequipe.fr
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