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Галатасарай выкупит контракт Икарди

Турция
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В прошлом сезоне игрок выступал в Турции на правах аренды.

Галатасарай выкупит контракт Икарди

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

Новина українською

"Галатасарай" и "ПСЖ" согласовали детали трансфера нападающего Мауро Икарди. Турецкий клуб заплатит за 30-летнего аргентинца 10 млн евро.

В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за команду Окана Бурука, форвард забил 23 гола и отдал 8 результативных передач в 26 матчах.

Напомним, "ПСЖ" приобрел Икарди у "Интера" за 50 млн евро три года назад. Основным нападающим парижан Икарди так и не стал.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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