Галатасарай выкупит контракт Икарди

"Галатасарай" и "ПСЖ" согласовали детали трансфера нападающего Мауро Икарди. Турецкий клуб заплатит за 30-летнего аргентинца 10 млн евро.

В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за команду Окана Бурука, форвард забил 23 гола и отдал 8 результативных передач в 26 матчах.

Напомним, "ПСЖ" приобрел Икарди у "Интера" за 50 млн евро три года назад. Основным нападающим парижан Икарди так и не стал.