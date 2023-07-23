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Источник: Вилфрид Заха - игрок Галатасарая

Турция
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Кроме вингера подписали еще центрального нападающего

Источник: Вилфрид Заха - игрок Галатасарая

Новина українською

Кот-д'Ивуарский вингер Вилфрид Заха подписал контракт с "Галатасараем". Игрок присоединился к турецкому клубу свободным агентом, об этом сообщает transfermarkt. Сам клуб официального заявления не предоставил, но сообщил, что переговоры начаты.

В прошлом сезоне футболист выступал за "Кристал Пэлас", где принял участие в 28 матчах. За этот период он забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.

Также официально достигнута договоренность с Седриком Бакамбу. "Галатасарай" приобрел игрока у саудовского клуба "Аль-Наср" за 700 тысяч евро. Контракт с форвардом подписан на 2 сезона с зарплатой в 3 млн евро.

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В статье: Уилфрид Заха Галатасарай (Стамбул) Седрик Бакамбу
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Источник:
Transfermarkt

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