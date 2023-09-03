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Галатасарай все еще надеется купить Ло Чельсо до завершения трансферного окна
"Тоттенхэм" не согласен с таким развитием событий
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
"Галатасарай" в течение нескольких месяцев активно интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо, сообщает Фабрицио Романо.
Однако ни у "шпор", ни у игрока не изменилось отношение к возможному трансферу – его считают крайне маловероятным.
Аргентинец, как ожидается, останется в клубе, поскольку Энджи Постекоглу ранее хотел сохранить 27-летнего футболиста. При этом в текущем сезоне полузащитник отыграл всего 61 минуту.
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