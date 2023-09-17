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Сборная Турции собирается пригласить известного итальянского специалиста

Турция
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Он раньше тренировал несколько топ-клубов

Сборная Турции собирается пригласить известного итальянского специалиста

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкая федерация футбола начала переговорный процесс с бывшим тренером "Аданы Демирспор" и "Милана" Винченцо Монтеллой по поводу того, чтобы итальянец возглавил национальную команду Турции.

Сейчас сборную Турции возглавляет немецкий специалист Штефан Кунц. После пяти матчей в квалификации к чемпионату Европы 2024 года турки набрали 10 очков и располагаются на 2-й строчке в отборочной группе D.

Минувшим летом Винченцо Монтелла ушел с должности главного тренера "Аданы Демирспор", которую возглавлял с 2021 года. В сезоне 2022-2023 команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков.

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В статье: Турция Винченцо Монтелла
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Источник:
Nico Schira

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