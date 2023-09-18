Урок для Динамо. Чемпионат Турции. Трабзонспор - Бешикташ 3:0. Видео голов и обзор матча

В чемпионате Турции "Трабзонспор" принимал стамбульский "Бешикташ". Хозяева уже в первом тайме дважды забили в ворота стамбульцев реализовав свои моменты, после перерыва "Трабзонспор" смог забить и третий мяч, имея еще пол часа игры "Бешикташ" больше владел мячом, но нужной угрозы воротам соперника не создавал, у команды лишь один удар в створ ворот за матч, который гости нанесли на 81 минуте.

Чемпионат Турции 5-й тур. Трабзон. Стадион "Шенол Гюнеш"

"Трабзонспор" - "Бешикташ" 3:0

Голы: Онуачу, 29, Бакасетас, 41, Вишча, 61