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Урок для Динамо. Чемпионат Турции. Трабзонспор - Бешикташ 3:0. Видео голов и обзор матча

Турция
(1 голосов)

Первое поражение Бешикташа в чемпионате

Урок для Динамо. Чемпионат Турции. Трабзонспор - Бешикташ 3:0. Видео голов и обзор матча

trt haber

UA-Футбол
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В чемпионате Турции "Трабзонспор" принимал стамбульский "Бешикташ". Хозяева уже в первом тайме дважды забили в ворота стамбульцев реализовав свои моменты, после перерыва "Трабзонспор" смог забить и третий мяч, имея еще пол часа игры "Бешикташ" больше владел мячом, но нужной угрозы воротам соперника не создавал, у команды лишь один удар в створ ворот за матч, который гости нанесли на 81 минуте.

Чемпионат Турции 5-й тур. Трабзон. Стадион "Шенол Гюнеш"

"Трабзонспор" - "Бешикташ" 3:0
Голы: Онуачу, 29, Бакасетас, 41, Вишча, 61

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В статье: Турция Бешикташ (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон)
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