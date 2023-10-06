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Бешикташ после феерического поражения в Лиге конференций остался без главного тренера

Турция
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Гюнеш ушел в отставку

Бешикташ после феерического поражения в Лиге конференций остался без главного тренера

Фото: habervakti.com

UA-Футбол
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Как сообщает официальный твиттер Бешиктана 71-летний Шенол Гюнеш подал в отставку с поста главного тренера.

После того как "Бешикташ" проиграл на своем поле швейцарскому "Лугано" со счетом 2:3, Шенол Гюнеш принял решения встретиться с президентом турецкого клуба. Руководство "Бешикташа" приняло отставку Гюнеша и уже подыскивает его преемника.

Напомним, Шенол Гюнеш стал главным тренером "Бешикташа" в октябре прошлого года. Ранее, он также возглавлял эту команду с лета 2015 года до мая 2019 года.

В новом сезоне турецкой Суперлиги "Бешикташ" стартовал не очень успешно, добыв всего 13 очков в 7 турах (4 победы, 1 ничья и 2 поражения). Команда отстает на 8 пунктов от лидера турнирной таблицы, которым является "Фенербахче".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Шенол Гюнеш
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