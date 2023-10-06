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Бешикташ после феерического поражения в Лиге конференций остался без главного тренера
Гюнеш ушел в отставку
Фото: habervakti.com
Как сообщает официальный твиттер Бешиктана 71-летний Шенол Гюнеш подал в отставку с поста главного тренера.
После того как "Бешикташ" проиграл на своем поле швейцарскому "Лугано" со счетом 2:3, Шенол Гюнеш принял решения встретиться с президентом турецкого клуба. Руководство "Бешикташа" приняло отставку Гюнеша и уже подыскивает его преемника.
Şenol Güneş’e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023
Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı… pic.twitter.com/mE3I0M4Imn
Напомним, Шенол Гюнеш стал главным тренером "Бешикташа" в октябре прошлого года. Ранее, он также возглавлял эту команду с лета 2015 года до мая 2019 года.
В новом сезоне турецкой Суперлиги "Бешикташ" стартовал не очень успешно, добыв всего 13 очков в 7 турах (4 победы, 1 ничья и 2 поражения). Команда отстает на 8 пунктов от лидера турнирной таблицы, которым является "Фенербахче".
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