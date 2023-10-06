Бешикташ после феерического поражения в Лиге конференций остался без главного тренера

Как сообщает официальный твиттер Бешиктана 71-летний Шенол Гюнеш подал в отставку с поста главного тренера.

После того как "Бешикташ" проиграл на своем поле швейцарскому "Лугано" со счетом 2:3, Шенол Гюнеш принял решения встретиться с президентом турецкого клуба. Руководство "Бешикташа" приняло отставку Гюнеша и уже подыскивает его преемника.

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Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı… pic.twitter.com/mE3I0M4Imn — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023

Напомним, Шенол Гюнеш стал главным тренером "Бешикташа" в октябре прошлого года. Ранее, он также возглавлял эту команду с лета 2015 года до мая 2019 года.

В новом сезоне турецкой Суперлиги "Бешикташ" стартовал не очень успешно, добыв всего 13 очков в 7 турах (4 победы, 1 ничья и 2 поражения). Команда отстает на 8 пунктов от лидера турнирной таблицы, которым является "Фенербахче".