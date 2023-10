Бурак Йылмаз возглавит Бешикташ. Он только летом завершил карьеру

"Бешикташ" назначит Бурака Йылмаза исполняющим обязанности главного тренера, сообщает Фабрицио Романо. Турецкий нападающий завершил карьеру этим летом.

Последним клубом 38-летнего Йылмаза была нидерландская "Фортуна Ситтард". Ещё в 2022-м Йылмаз играл за "Лилль", с ним он завоевал чемпионат Франции.

Йылмаз поиграл за свою карьеру за "Бешикташ", "Галатасарай", "Фенербахче", "Трабзонспор" и другие большие и неочень турецкие клубы. За национальную команду Бурак сыграл 77 поединков и забил 31 гол.

"Бешикташ" идет на 4-м месте в чемпионате Турции.

