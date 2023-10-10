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Бурак Йылмаз возглавит Бешикташ. Он только летом завершил карьеру
Легендарный для Турции форвард
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" назначит Бурака Йылмаза исполняющим обязанности главного тренера, сообщает Фабрицио Романо. Турецкий нападающий завершил карьеру этим летом.
Последним клубом 38-летнего Йылмаза была нидерландская "Фортуна Ситтард". Ещё в 2022-м Йылмаз играл за "Лилль", с ним он завоевал чемпионат Франции.
Йылмаз поиграл за свою карьеру за "Бешикташ", "Галатасарай", "Фенербахче", "Трабзонспор" и другие большие и неочень турецкие клубы. За национальную команду Бурак сыграл 77 поединков и забил 31 гол.
"Бешикташ" идет на 4-м месте в чемпионате Турции.
????⚪️⚫️ Former striker Burak Yılmaz will be the manager of Beşiktaş until further notice by the Turkish club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023
Decision has been made and formally announced tonight. pic.twitter.com/uUTTI7siiQ
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