Мауро Икарди - герой Стамбульского дерби. Галатасарай - Бешикташ 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 9-го тура Турецкой футбольной суперлиги "Галатасарай" сыграл с "Бешикташем".

С первых минут матча "Галатасарай" показал, кто хозяин поля, и стал прессинговать ворота "Бешикташа". Такая стратегия игры дала плоды на 26-й минуте матча, Мауро Икарди забил гол. Во втором тайме игроки "Бешикташа" стали играть увереннее, и это привело к счету 1:1, за "Бешикташ" забил Окслейд Чемберлен, но "черные орлы" не смогли удержать ничейный счет. На 82-й минуте Икарди оформил дубль.

После этой игры "Галатасарай" пока что занимает первую строчку в таблице, а "Бешикташ" - четвертую.