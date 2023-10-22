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Мауро Икарди - герой Стамбульского дерби. Галатасарай - Бешикташ 2:1. Обзор матча и видео голов

Турция
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Галатасарай - Бешикташ. Обзор матча и видео голов

Мауро Икарди - герой Стамбульского дерби. Галатасарай - Бешикташ 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 9-го тура Турецкой футбольной суперлиги "Галатасарай" сыграл с "Бешикташем".

С первых минут матча "Галатасарай" показал, кто хозяин поля, и стал прессинговать ворота "Бешикташа". Такая стратегия игры дала плоды на 26-й минуте матча, Мауро Икарди забил гол. Во втором тайме игроки "Бешикташа" стали играть увереннее, и это привело к счету 1:1, за "Бешикташ" забил Окслейд Чемберлен, но "черные орлы" не смогли удержать ничейный счет. На 82-й минуте Икарди оформил дубль.

После этой игры "Галатасарай" пока что занимает первую строчку в таблице, а "Бешикташ" - четвертую.

Турецкая футбольная суперлига. 9 тур. Галатасарай - Бешикташ. 2:1
Голы: Галатасарай - Икарди 26, 82 (П). Бешикташ - Окслейд-Чемберлен 69

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Галатасарай (Стамбул)
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