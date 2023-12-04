Галатасарай намерен продать Тете

Вингер "Галатасарая" Тете может покинуть клуб зимой, сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб не против продать бразильца. Сейчас его решили чаще ставить в состав, чтобы показать потенциальным покупателям. Впрочем, пока он выступает не так, как от него ожидали.

На "Галатасарай" влияют разбирательства с "Шахтером", которые продолжают работу над получением компенсации за уход Тете. Также турки испытывают давление со стороны ФИФА, которая стремится к скорейшему разрешению данной ситуации.

На счету Тете 1 гол и 2 ассиста в 18 матчах за "Галатасарай".