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Галатасарай намерен продать Тете

Турция

Турки испытывают давление со стороны "Шахтера" и ФИФА

Галатасарай намерен продать Тете

Фото: Instagram

Новина українською

Вингер "Галатасарая" Тете может покинуть клуб зимой, сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб не против продать бразильца. Сейчас его решили чаще ставить в состав, чтобы показать потенциальным покупателям. Впрочем, пока он выступает не так, как от него ожидали.

На "Галатасарай" влияют разбирательства с "Шахтером", которые продолжают работу над получением компенсации за уход Тете. Также турки испытывают давление со стороны ФИФА, которая стремится к скорейшему разрешению данной ситуации.

На счету Тете 1 гол и 2 ассиста в 18 матчах за "Галатасарай".

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Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
Fotospor
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