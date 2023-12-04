Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай намерен продать Тете
Турки испытывают давление со стороны "Шахтера" и ФИФА
Фото: Instagram
Вингер "Галатасарая" Тете может покинуть клуб зимой, сообщает Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб не против продать бразильца. Сейчас его решили чаще ставить в состав, чтобы показать потенциальным покупателям. Впрочем, пока он выступает не так, как от него ожидали.
На "Галатасарай" влияют разбирательства с "Шахтером", которые продолжают работу над получением компенсации за уход Тете. Также турки испытывают давление со стороны ФИФА, которая стремится к скорейшему разрешению данной ситуации.
На счету Тете 1 гол и 2 ассиста в 18 матчах за "Галатасарай".
Популярное сейчас
- Реал и Жирона имеют одинаковое количество очков, Барселона третья. Турнирная таблица Ла Лиги
- Арсенал продолжает лидировать, Ливерпуль второй, Челси - десятый. Турнирная таблица АПЛ
- "Какого черта?" Холанд отреагировал на сорванную арбитром атаку на последних минутах
- Феликс против своих. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО