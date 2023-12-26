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Трабзонспор сомневается в подписании экс-игрока Динамо из-за его характера
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Адана Демирспор" Юнес Беланда, вероятно, покинет команду следующим летом, сообщает Fanatik.
В подписании 33-летнего марокканца заинтересован другой турецкий клуб - "Трабзонспор", который, однако, сомневается в этом трансфере.
Основной помехой для перехода может стать агрессивный характер Беланда. Также он получает много карточек, которых можно было избежать. Окончательное решение примет наставник команды Абдулла Авджи.
В то же время отмечается, что за ситуацией с футболистом следит еще один турецкий клуб – "Пендикспор".
В нынешнем сезоне Беланда провел 20 матчей за "Адана Демирспор" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.
К слову, Юнес выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2017 годы.
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