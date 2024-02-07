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Боруссия Д огласила о переходе Менье в турецкий топ-клуб
Турецкие клубы всё ещё работают на трансферном рынке
Фото: twitter.com/ThomMills
Официальная пресс-служба дортмундской "Боруссии" объявила о том, что правый защитник Тома Менье покидает команду, и присоединяется к турецкому "Трабзонспору".
"На этой неделе для Тома была краткосрочная возможность присоединиться к новому клубу до окончания трансферного периода. Мы выполнили его желание, и хотели бы поблагодарить его за преданность, пожелать всего наилучшего в его спортивном и личном будущем", - сказал спортивный директор "шмелей" Себастьян Кель.
Ранее в прессе сообщалось, что латераль разорвет контракт с вице-чемпионом Бундеслиги, и присоединится к турецкому клубу на правах свободного агента.
С момента своего перехода в "Дортмунд" летом 2020 года, Менье провел в составе команды 86 матчей (3 гола, 8 передач).
"Трабзонспор" занимает 4-е место в турецкой Суперлиге после 24 туров.
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