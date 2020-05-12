Каннаваро рассказал про поступок Зидана в финале ЧМ-2006 и почему выбирает Иньесту, а не Месси

Экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил победный финал чемпионата мира-2006 против сборной Франции. Также бывший защитник "Реала" отдал предпочтение экс-хавбеку "Барселоны" Андресу Иньесте, сравнив его с форвардом Лионелем Месси. Цитирует Фабио AS.

"Я очень уважаю Зидана и то, чего он достиг в футболе, но считаю, что тогда он допустил огромную ошибку. Было обидно видеть, как он покидает поле именно таким образом в последнем матче. Дело не в том, что Матерацци был виноват, а в том, что они оба были виноваты! Я до сих пор помню звук удара – вышло довольно громко и сильно".