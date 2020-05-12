  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Каннаваро рассказал про поступок Зидана в финале ЧМ-2006 и почему выбирает Иньесту, а не Месси
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каннаваро рассказал про поступок Зидана в финале ЧМ-2006 и почему выбирает Иньесту, а не Месси

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Фабио продолжает откровенничать

Каннаваро рассказал про поступок Зидана в финале ЧМ-2006 и почему выбирает Иньесту, а не Месси
Новина українською

Экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил победный финал чемпионата мира-2006 против сборной Франции. Также бывший защитник "Реала" отдал предпочтение экс-хавбеку "Барселоны" Андресу Иньесте, сравнив его с форвардом Лионелем Месси. Цитирует Фабио AS.

Читайте такжеМатерацци: Зидана защищали, а меня терзали, хотя должны были целовать землю, по которой я ходил

"Я очень уважаю Зидана и то, чего он достиг в футболе, но считаю, что тогда он допустил огромную ошибку. Было обидно видеть, как он покидает поле именно таким образом в последнем матче. Дело не в том, что Матерацци был виноват, а в том, что они оба были виноваты! Я до сих пор помню звук удара – вышло довольно громко и сильно".

"Иньеста играл во второй лучшей команде Испании, но за ним было классно наблюдать. Андрес был превосходным профессионалом с невероятным стилем и скромным человеком, которым нельзя не восхищаться. Все смотрели на Месси, но я смотрел на Иньесту".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Андрес Иньеста Зинедин Зидан Фабио Каннаваро ЧМ-2006 Марко Матерацци Чемпионат мира 2006
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
12.05.2020 в 11:19
Приветствую!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...