100 процентов Аргентины. Почему Марадона стал культовой личностью у себя на Родине

"Иво Шенкенберг? Да, грабитель, разбойник и еретик, а еще свободный человек", - цитата из фильма "Последняя реликвия".

Рождение легенды должно быть не только отражением гениальности, но и совпадать во времени с окружающими событиями. Именно таким и был Марадона. Такое гигантское явление как аргентинский футбол, удивительно, имеет не так уж много всплесков на уровне сборной. Было поколения Стабиле и Монти, которое проиграло свои решающие бои Уругваю в конце 20-х годов прошлого века. После них большой успех пришел к "Алби-Селесте" только с романтическим тренером Сезаром Менотти. И вот здесь начинается история Марадоны. История пока без него на поле.

Для Аргентины это были печальные времена, диктатуры военных не бывают нормальными, и времена тирана Виделы не принесли серебряной стране ничего хорошего кроме чемпионата мира. Однако и победа в нем оставила горьковатый привкус, это был классический турнир для хозяев, которым сделали "зеленый коридор" во всем. Вот так соединились админресурс и совершенно нетипичные для тогдашнего аргентинского футбола идеи мечтателя Менотти. Тогда аргентинцы имели к тренеру триумфатора только одну претензию - он не взял Марадону, который уже тогда был звездой.

После победы на молодежном ЧМ в 1979-м

Диего Армандо с первых шагов на поле был любимцем зрителя, потому что он играл для него. Это было искренним стремлением игрока, и во всем он был искренним - хорошем и плохом. В 1978-м Марадона уже был готов стать героем и то, что он им не стал, из-за тренерского выбора, только добавило ему популярности. Чемпионаты мира вообще его тема, он каждый раз был их героем, хоть не всегда и положительным. В 1982-м Аргентина ничего не достигла на испанском Мундиале. Команда "сытых котов" ничем не запомнилась кроме Марадоны. Чаще всего о его игре тогда пишут как о неудаче. На самом деле Марадона сыграл так же искренне, как всегда. Вот только партнеры его не поддержали. А еще он был слишком наивным, его били настолько яростно, что сейчас это просто трудно себе представить. Диего же был готов отвечать, на чем он и погорел, был удален.

В 1986-м это был совсем другой футболист. Циник и фантазер одновременно. Такого уже трудно было спровоцировать. Это уже он мог творить зло и улыбаться - гол рукой он сам назвал "Рукой бога". Цинично и гениально. Тем более он был настолько большой составляющей успеха сборной, трудно это с чем-то другим сравнить. Никогда один человек на итоговый результат настолько не влияла. Игорю Беланову повезло, что тогда на "Золотой мяч" не претендовали не европейцы. Будем говорить честно - он вытащил золотую опцию среди кучи хороших игроков, которые были лишь тенью Марадоны тогда.

1990-й это тоже история Диего. Он, вратарь Гойкоэчеа и форвард Каниджа вытащили больную и слабую Аргентину и финал. Вытащили как могли, в том числе отравив Бразилию в 1/8 финала. Тогда игроки "Алби-Селесте" предлагали сопернику попить водички из бутылочек, в которые изрядно добавили транквилизаторов. Символично, что эту историю вынес на публику именно Марадона. Он же во всем искренен.

А еще была его вторая "Рука Бога". В советской истории футбола куча мифов о предвзятом судействе. 1966, 1970, 1986 - все ложь. А вот момент с Марадоной - настоящая кража, цинизм и произвол в чистом виде. Диего Армандо просто делал все для победы своей команды. Как всегда, и за это его любили.

1994 именно Диего подарил надежду на большой триумф и сам ее убил. Атака в составе Марадоны, Батистуты и Каниджи уже была страшной силой, но темные стороны Диего сыграли свою роль - допинг контроль он не прошел.

Очень символично, что это игрок лучше прижился в "Наполи", ведь за психо-эмоциональной картой то был лучший вариант после родного Байреса. Вообще, он 100-процентный аргентинец в классическом понимании. В Аргентине региональные различия очень сильные, но символом страны является классический Вавилон под названием Буэнос-Айрес. Если на его улице вы увидите двух женщин, которые яростно кричат ​​друг на друга, это вовсе не конфликт - таким образом они рассказывают друг другу свежие новости. На таком градусе эмоций там живут. Так жил и Марадона. Идеалом же типичного аргентинца он был и через выступления за "Бока Хуниорс", ведь это клуб глубин и плебса. Тогда, в 70-е не было полного равновесия в публике "Ривера" и "Боки" как сейчас, клубов, символизирующие аргентинский футбол. За "Ривер" были люди с достатком, они аккуратно резали газеты, чтобы потом выбросить эти полоски с трибун, от секторов "Боки" летела обычная туалетная бумага. Поэтому Марадона был на стороне народа, на стороне рядовых граждан страны.

Именно поэтому его всегда воспринимали как своего парня, которого можно встретить на улице. Этот мужик употреблял кокаин, любил леваков и был искренним, на свой лад честным. Поэтому в Аргентине больше всего любят его, а не разумного эгоиста Ди Сетфано, аутиста Месси или хорошего крестьянина (по происхождению) Батистуту. Марадона воплощение современной Аргентины.

О его игре говорить же не стоит, надо смотреть. Замечу, что к футбольным качествам Марадоны стоит добавить то, что он не был трусом. Маленький Диего решительно бил с двух ног врагов на старом "Сан Мамесе" и готов был всегда ответить за свои действия. Слишком искренний и очень решительный.