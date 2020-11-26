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100 процентов Аргентины. Почему Марадона стал культовой личностью у себя на Родине

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100 процентов Аргентины. Почему Марадона стал культовой личностью у себя на Родине
Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

"Иво Шенкенберг? Да, грабитель, разбойник и еретик, а еще свободный человек", - цитата из фильма "Последняя реликвия".

Рождение легенды должно быть не только отражением гениальности, но и совпадать во времени с окружающими событиями. Именно таким и был Марадона. Такое гигантское явление как аргентинский футбол, удивительно, имеет не так уж много всплесков на уровне сборной. Было поколения Стабиле и Монти, которое проиграло свои решающие бои Уругваю в конце 20-х годов прошлого века. После них большой успех пришел к "Алби-Селесте" только с романтическим тренером Сезаром Менотти. И вот здесь начинается история Марадоны. История пока без него на поле.

Для Аргентины это были печальные времена, диктатуры военных не бывают нормальными, и времена тирана Виделы не принесли серебряной стране ничего хорошего кроме чемпионата мира. Однако и победа в нем оставила горьковатый привкус, это был классический турнир для хозяев, которым сделали "зеленый коридор" во всем. Вот так соединились админресурс и совершенно нетипичные для тогдашнего аргентинского футбола идеи мечтателя Менотти. Тогда аргентинцы имели к тренеру триумфатора только одну претензию - он не взял Марадону, который уже тогда был звездой.

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После победы на молодежном ЧМ в 1979-м

Диего Армандо с первых шагов на поле был любимцем зрителя, потому что он играл для него. Это было искренним стремлением игрока, и во всем он был искренним - хорошем и плохом. В 1978-м Марадона уже был готов стать героем и то, что он им не стал, из-за тренерского выбора, только добавило ему популярности. Чемпионаты мира вообще его тема, он каждый раз был их героем, хоть не всегда и положительным. В 1982-м Аргентина ничего не достигла на испанском Мундиале. Команда "сытых котов" ничем не запомнилась кроме Марадоны. Чаще всего о его игре тогда пишут как о неудаче. На самом деле Марадона сыграл так же искренне, как всегда. Вот только партнеры его не поддержали. А еще он был слишком наивным, его били настолько яростно, что сейчас это просто трудно себе представить. Диего же был готов отвечать, на чем он и погорел, был удален.

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В 1986-м это был совсем другой футболист. Циник и фантазер одновременно. Такого уже трудно было спровоцировать. Это уже он мог творить зло и улыбаться - гол рукой он сам назвал "Рукой бога". Цинично и гениально. Тем более он был настолько большой составляющей успеха сборной, трудно это с чем-то другим сравнить. Никогда один человек на итоговый результат настолько не влияла. Игорю Беланову повезло, что тогда на "Золотой мяч" не претендовали не европейцы. Будем говорить честно - он вытащил золотую опцию среди кучи хороших игроков, которые были лишь тенью Марадоны тогда.

100 процентов Аргентины. Почему Марадона стал культовой личностью у себя на Родине - изображение 2

1990-й это тоже история Диего. Он, вратарь Гойкоэчеа и форвард Каниджа вытащили больную и слабую Аргентину и финал. Вытащили как могли, в том числе отравив Бразилию в 1/8 финала. Тогда игроки "Алби-Селесте" предлагали сопернику попить водички из бутылочек, в которые изрядно добавили транквилизаторов. Символично, что эту историю вынес на публику именно Марадона. Он же во всем искренен.

А еще была его вторая "Рука Бога". В советской истории футбола куча мифов о предвзятом судействе. 1966, 1970, 1986 - все ложь. А вот момент с Марадоной - настоящая кража, цинизм и произвол в чистом виде. Диего Армандо просто делал все для победы своей команды. Как всегда, и за это его любили.

1994 именно Диего подарил надежду на большой триумф и сам ее убил. Атака в составе Марадоны, Батистуты и Каниджи уже была страшной силой, но темные стороны Диего сыграли свою роль - допинг контроль он не прошел.

100 процентов Аргентины. Почему Марадона стал культовой личностью у себя на Родине - изображение 3

Очень символично, что это игрок лучше прижился в "Наполи", ведь за психо-эмоциональной картой то был лучший вариант после родного Байреса. Вообще, он 100-процентный аргентинец в классическом понимании. В Аргентине региональные различия очень сильные, но символом страны является классический Вавилон под названием Буэнос-Айрес. Если на его улице вы увидите двух женщин, которые яростно кричат ​​друг на друга, это вовсе не конфликт - таким образом они рассказывают друг другу свежие новости. На таком градусе эмоций там живут. Так жил и Марадона. Идеалом же типичного аргентинца он был и через выступления за "Бока Хуниорс", ведь это клуб глубин и плебса. Тогда, в 70-е не было полного равновесия в публике "Ривера" и "Боки" как сейчас, клубов, символизирующие аргентинский футбол. За "Ривер" были люди с достатком, они аккуратно резали газеты, чтобы потом выбросить эти полоски с трибун, от секторов "Боки" летела обычная туалетная бумага. Поэтому Марадона был на стороне народа, на стороне рядовых граждан страны.

100 процентов Аргентины. Почему Марадона стал культовой личностью у себя на Родине - изображение 4

Именно поэтому его всегда воспринимали как своего парня, которого можно встретить на улице. Этот мужик употреблял кокаин, любил леваков и был искренним, на свой лад честным. Поэтому в Аргентине больше всего любят его, а не разумного эгоиста Ди Сетфано, аутиста Месси или хорошего крестьянина (по происхождению) Батистуту. Марадона воплощение современной Аргентины.

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О его игре говорить же не стоит, надо смотреть. Замечу, что к футбольным качествам Марадоны стоит добавить то, что он не был трусом. Маленький Диего решительно бил с двух ног врагов на старом "Сан Мамесе" и готов был всегда ответить за свои действия. Слишком искренний и очень решительный.

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В статье: Аргентина Диего Марадона
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