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Челси победил действующего чемпиона, ПСЖ уступил Вольфсбургу в женской ЛЧ

Женский футбол
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Ответные матчи пройдут через неделю

Челси победил действующего чемпиона, ПСЖ уступил Вольфсбургу в женской ЛЧ

Фото: uefa.com

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На этой недели состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.

"Бавария" оказалась сильнее "Арсенала" (1:0), а "Барселона" победила "Рому" (1:0). В двух других парах "Челси" одержал победу над действующим чемпионом турнира "Лионом" (1:0), а "ПСЖ" на своем поле уступил "Вольфсбургу" (0:1).

Ответные встречи женской Лиги чемпионов пройдут через неделю - 29 и 30 марта.

Лига чемпионов среди женщин, 1/4 финала. Первые матчи

21 марта

"Бавария" - "Арсенал" 1:0

"Рома" - "Барселона" 0:1

22 марта

"Лион" - "Челси" 0:1

"ПСЖ" - "Вольфсбург" 0:1

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В статье: женская Лига чемпионов
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