Челси победил действующего чемпиона, ПСЖ уступил Вольфсбургу в женской ЛЧ
Ответные матчи пройдут через неделю
Фото: uefa.com
На этой недели состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.
"Бавария" оказалась сильнее "Арсенала" (1:0), а "Барселона" победила "Рому" (1:0). В двух других парах "Челси" одержал победу над действующим чемпионом турнира "Лионом" (1:0), а "ПСЖ" на своем поле уступил "Вольфсбургу" (0:1).
Ответные встречи женской Лиги чемпионов пройдут через неделю - 29 и 30 марта.
Лига чемпионов среди женщин, 1/4 финала. Первые матчи
21 марта
"Бавария" - "Арсенал" 1:0
"Рома" - "Барселона" 0:1
22 марта
"Лион" - "Челси" 0:1
"ПСЖ" - "Вольфсбург" 0:1
QF first legs ✅— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 22, 2023
Who'll progress to the semi-finals next week?#UWCL pic.twitter.com/tm5LVPHBNt
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