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Невероятный камбэк во втором тайме. Барселона - победитель женской Лиги Чемпионов

Женский футбол
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(1 голосов)

В финале одолели Вольфсбург

Невероятный камбэк во втором тайме. Барселона - победитель женской Лиги Чемпионов

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня "Барселона" встретилась с "Вольфсбургом" в рамках финала женской Лиги Чемпионов. Каталонцы победили в этом противостоянии со счетом 3:2.

В первом тайме "Вольфсбург" выигрывал со счетом 2:0. Но в начале второго, "Барселона" смогла сравнять счет. Для этого понадобилось 5 минут.

На 70 каталонцы вышли вперед и благодаря голу Ролфо победили в матче. Это второй кубок Лиги Чемпионов, который получила команда. Чаще всего турнир выигрывал "Лион" - восемь раз.

"Вольфсбург" в четвертый раз проиграл финал женской Лиги чемпионов, что является рекордом в истории кубка.

Женская Лига Чемпионов. Финал

Барселона - Вольфсбург 3:2

Голы: Гутьеррес, 48, 50, Ролфо, 70 - Пайор, 3, Попп, 37

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В статье: Барселона Вольфсбург женская Лига чемпионов
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 20:06
Браво ! С победой !
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