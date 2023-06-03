Невероятный камбэк во втором тайме. Барселона - победитель женской Лиги Чемпионов
В финале одолели Вольфсбург
Фото: twitter.com
Сегодня "Барселона" встретилась с "Вольфсбургом" в рамках финала женской Лиги Чемпионов. Каталонцы победили в этом противостоянии со счетом 3:2.
В первом тайме "Вольфсбург" выигрывал со счетом 2:0. Но в начале второго, "Барселона" смогла сравнять счет. Для этого понадобилось 5 минут.
На 70 каталонцы вышли вперед и благодаря голу Ролфо победили в матче. Это второй кубок Лиги Чемпионов, который получила команда. Чаще всего турнир выигрывал "Лион" - восемь раз.
"Вольфсбург" в четвертый раз проиграл финал женской Лиги чемпионов, что является рекордом в истории кубка.
Женская Лига Чемпионов. Финал
Барселона - Вольфсбург 3:2
Голы: Гутьеррес, 48, 50, Ролфо, 70 - Пайор, 3, Попп, 37
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