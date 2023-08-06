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1 миллиметр решает. ВАР засчитали решающий пенальти на женском ЧМ. ВИДЕО

Женский футбол
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Фантастический момент состоялся в 1/8 турнира

1 миллиметр решает. ВАР засчитали решающий пенальти на женском ЧМ. ВИДЕО

Фото: Суспільне Медіа

Новина українською

Сегодня в рамках 1/8 финала женского чемпионата мира встретились сборные Швеции и США. Команды не смогли выявить лучшего в основное время. Игра перешла к серии пенальти, которая подарила зрителям много эмоций.

При счете 3:3, американки не смогли реализовать 11-метровый. Келли О'Гара попала в стойку. Будущее шведской на турнире зависело от того, как пробьет Лина Хертиг.

Игрок лондонского "Арсенала" пробила в створ ворот, но вратарь, казалось, смогла отразить удар. Рефери пошла просматривать видеоповтор. ВАР показал, что мяч пересек линию на 1 миллиметр. Таким образом, арбитру ничего не оставалось, как засчитать решающий пенальти.

В четвертьфинале шведки встретятся с Японией. Игра запланирована на 11 августа. Первую четвертьфинальную пару, напомним, сформировали сборные Испании и Нидерландов.

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В статье: VAR женский чемпионат мира женская сборная сша
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