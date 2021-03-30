Отбор на ЧМ-2022. Черногория минимально уступает Норвегии

Норвежцам победа была необходима, словно воздух. Неуверенно они провели последний матч, уступив Турции 0:3, поэтому от всей души желали взять реванш. Получилось реабилитироваться частично, всего один гол решил судьбу встречи в Черногории, а преимущество гостей (номинальных фаворитов) оказалось незначительным.

Первый тайм получился не очень богатым на события, еще и не очень зрелищным, тем не менее, именно до перерыва произошло главное событие. Эльюнусси отдал удобный пас на Серлота, который все сделал правильно и пробил точно.

Хозяева добавили после перерыва, но этого было мало. Норвегия старалась действовать максимально прагматично и рационально. А главное - без ошибок в обороне. По крайней мере, удалось сохранить ворота "сухими". Черногории не хватило класса, а еще удачи, как это было в двух предыдущих матчах квалификации.

Отбор на ЧМ-2022. Группа G. Третий тур

Стадион: Под Горицом (Подгорица)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Черногория - Норвегия 0:1

Голы: Серлот 35

Черногория: 1. Миятович, 6. Томашевич, 15. Савич, 5. Вуячич, 2. Лагатор, 18. Косович, 19. Шчекич, 23. Марушич, 7. Джюрджевич, 10. Йоветич, 17. Хакшабанович.

Норвегия: 1. Ярстейн, 2. Грегерсен, 3. Айер, 15. Мелинг, 8. Берг, 10. Эдегор, 16. Свенссон, 22. Торсби, 9. Серлот, 11. Эльюнусси, 23. Холанд.