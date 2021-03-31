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Тренер сборной Казахстана: На игру с Украиной планируем изменения в составе

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Было много затрачено сил в первой игре

Тренер сборной Казахстана: На игру с Украиной планируем изменения в составе

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о подготовке команды к игре с Украиной в рамках отбора ЧМ-2022.

"Вся команда готова. Ясно, что было очень много сил затрачено в первой игре, поэтому какие-то перестановки и корректировки в составе будут. Это связано чисто с профессиональными моментами, такими как усталость. Ну и есть моменты, что некоторые футболисты не выполнили установку так, как это нужно было", - сказал Байсуфинов.

Отметим, что один из лидеров сборной Казахстана с Украиной не сыграет.

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В статье: Украина Казахстан Талгат Байсуфинов
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Источник:
ТК Футбол

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