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Тренер сборной Казахстана: На игру с Украиной планируем изменения в составе
Было много затрачено сил в первой игре
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о подготовке команды к игре с Украиной в рамках отбора ЧМ-2022.
"Вся команда готова. Ясно, что было очень много сил затрачено в первой игре, поэтому какие-то перестановки и корректировки в составе будут. Это связано чисто с профессиональными моментами, такими как усталость. Ну и есть моменты, что некоторые футболисты не выполнили установку так, как это нужно было", - сказал Байсуфинов.
Отметим, что один из лидеров сборной Казахстана с Украиной не сыграет.
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