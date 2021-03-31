Вратарь Казахстана: Пускай говорят, что мы аутсайдеры - все решится на футбольном поле

Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от противостояния с Украиной в матче отбора на ЧМ-2022.

"В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол - непредсказуемая игра", - отметил Мокин.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта на НСК "Олимпийском" в 21:45.

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