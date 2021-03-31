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Вратарь Казахстана: Пускай говорят, что мы аутсайдеры - все решится на футбольном поле

Чемпионат мира FIFA
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Александр Мокин поделился ожиданиями от предстоящей игре с Украиной

Вратарь Казахстана: Пускай говорят, что мы аутсайдеры - все решится на футбольном поле

Фото: kff.kz

Новина українською

Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от противостояния с Украиной в матче отбора на ЧМ-2022.

"В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол - непредсказуемая игра", - отметил Мокин.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта на НСК "Олимпийском" в 21:45.

Также, если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Украина Казахстан Александр Мокин
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Источник:
ТК Футбол

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