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Вратарь Казахстана: Пускай говорят, что мы аутсайдеры - все решится на футбольном поле
Александр Мокин поделился ожиданиями от предстоящей игре с Украиной
Фото: kff.kz
Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от противостояния с Украиной в матче отбора на ЧМ-2022.
"В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол - непредсказуемая игра", - отметил Мокин.
Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта на НСК "Олимпийском" в 21:45.
Также, если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.
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