Норвегия - Нидерланды 1:1. Неудачное возвращение ван Гала

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, четвертый тур

"Уллевол" (Осло)

Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)

Долгожданное возвращение самого успешного за последнее десятилетие тренера сборной Нидерландов испортили амбициозные норвежцы. Луи ван Гал применил далеко не всех игроков, которые у него были в арсенале - экспериментировал с молодежью. В воротах появился 23-летний Бейлов, который дебютировал за "Оранье". Также сыграли Тимбер и Гакпо.

Именно гости ушли в стартовое наступление. Подопечные ван Гала контролировали игру и были более опасными у чужих ворот. Правда, норвежцы тоже имели сильный аргумент для противовеса: Эрлинг Голанд. 21-летний нападающий не выключился из эпизода после неудачной атаки хозяев, обработал мяч и в единоборстве с тремя оппонентами протолкнул снаряд в угол ворот. Первый гол для форварда в этой отборочной кампании.

Сразу через две минуты Гакпо имел прекрасный шанс сравнить счет. Коди замкнул прострел, однако почти с ленточки ворот мяч вынес защитник. К концу тайма нидерландцы все-таки сравняли. Вейналдум получил передачу на правом фланге, прострелил в центр штрафной, откуда Классен в касание пробил в противоход вратарю, который почему-то завалился на газон до удара.

В середине второго тайма Голанд мог еще больше испортить нервы ван Галу, но попал в штангу (сборная Украины знает твою боль, Эрлинг). Гости больше атаковали, да и вообще нанесли вдвое больше ударов по воротам соперника, однако завершения как такового не было. Да и акцентированной опасности тоже.

После этой ничьей в обеих сборных по 7 очков, собственно, как и в Черногории. Лидирует в группе G Турция, которая упустила победу над "храбрыми соколами" на последних минутах встречи, с восемью зачетными баллами в активе. Следующей остановкой для норвежцев является Латвия, для нидерландцев - та же Черногория.

Норвегия - Нидерланды 1:1

Голы: Холанд 20 - Классен 37

Норвегия: Хансен - Педерсен (Риерсон 59), Страндберг, Ганч-Ольсен, Мелинг - Торсби, Норманн (Берг 68) - Одегорд, Эльюнусси, Хауге (Дели 59) - Холанд

Нидерланды: Бейлов - Тимбер (Дюмфрис 90+2), де Врэй, ван Дейк, Блинд - Вейналдум, де Йонг, Классен - Бергхюйс (Маллен 46), Депай, Гакпо

Предупреждения: Эльюнусси 25, Торсби 43, Одегорд 61 - Блинд 18, Депай 90+3