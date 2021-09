Отбор на ЧМ-2022. Польша - Албания 4:1. Реинкарнация

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа I, четвертый тур

"Народовый" (Варшава)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Португальскому наставнику поляков Пауло Соузе никак не удавалось наконец добыть три очка против более-менее приличного соперника (победа против Андорры - это несерьезно). Правда, сегодняшний положительный результат дался не благодаря тренерским действиям. Сыграла индивидуальность игроков, а точнее их высокий класс в сравнении с оппонентом.

На старте поединка албанцы не по-дружески встречали соперника. Как результат - три предупреждения еще до 11-й минуты. Поляки парировали более интеллигентно. Начал этот результативный матч своим голом не кто иной, как Роберт Левандовски. Форвард на 12-й минуте головой завершил подачу от углового флажка. Кроме того, что для него этот гол стал 11-м в последних семи официальных играх, так еще и 70-м всего за сборную Польши.

Долго польская музыка не играла, ведь албанцы неожиданно побежали отыгрываться сразу. Подопечные Соузы пытались сбить темп фолами, однако на 25-й минуте все-таки произошел провал в обороне хозяев. Чикалеши замкнул прострел от Гьязулы – 1:1 на табло. Через несколько мгновений гости уже могли лидировать, но Щенсны выполнил сейв после выстрела Маная.

Под занавес первого тайма полякам удалось нанести второй удар по воротам Бериши, и он стал снова результативным. Интересно, что хозяева ногами не тревожили голкипера соперников - Букса тоже забил головой. Первый гол за сборную в дебютном же матче - лучше и не придумаешь.

Красиво албанцы могли начать вторую половину встречи, однако хороший удар Дьимсити пролетел рядом со штангой. Зато сборная Польши стартовала после перерыва результативно. Крыховяк после ассиста Левандовского попал в девятку. Мастерство снова взяло верх. Кстати, всего третий удар от поляков в матче.

Албанцы дважды имели возможность сократить счет, однако именно хозяева поставили точку во встрече. Все как по нотам: Свидерский скатил на Линетти, который расстрелял ворота соперника. Албанцы под конец матча окончательно поплыли. Пять защитников не помешали четырем пропущенным голам.

Сборная Польши всего второй раз за год побеждает, и снова, кстати, с разгромным счетом. Следующей остановкой для подопечных Соузы будет Сан-Марино, а дальше уже реальную силу нужно будет продемонстрировать с Англией. Албанцы же будут играть в следующем туре против Венгрии - эти две сборные претенденты на соперничество за второе место в группе.

