Швеция - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Швеция - Испания, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Уже в дебюте встречи соперники обменялись забитыми мячами, при этом Исак ответил на гол Солера буквально через минуту. Во втором тайме стремительная шведская сборная сумела забить второй гол и таким образом прервала невероятную серию Фурии Рохи - та впервые проиграла в отборе к Мундиалю с 1993 года. Швеция в нынешнем отборе имеет 100-процентный результат и занимает первое место в группе.

Квалификация ЧМ. Група В. Сольна. "Френс Арена"

Швеция - Испания - 2:1

Голы: Исак, 5, Классон, 57 - Солер, 4