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Швеция - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Швеция - Испания, отбор к Чемпионату мира, 2 сентября 2021

Швеция - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото - svenskfotboll.se

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Швеция - Испания, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Уже в дебюте встречи соперники обменялись забитыми мячами, при этом Исак ответил на гол Солера буквально через минуту. Во втором тайме стремительная шведская сборная сумела забить второй гол и таким образом прервала невероятную серию Фурии Рохи - та впервые проиграла в отборе к Мундиалю с 1993 года. Швеция в нынешнем отборе имеет 100-процентный результат и занимает первое место в группе.

Квалификация ЧМ. Група В. Сольна. "Френс Арена"

Швеция - Испания - 2:1

Голы: Исак, 5, Классон, 57 - Солер, 4

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В статье: Швеция Испания Александр Исак Карлос Солер
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