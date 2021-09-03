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Швеция - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Швеция - Испания, отбор к Чемпионату мира, 2 сентября 2021
Фото - svenskfotboll.se
Вашему вниманию видео обзор матча Швеция - Испания, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Уже в дебюте встречи соперники обменялись забитыми мячами, при этом Исак ответил на гол Солера буквально через минуту. Во втором тайме стремительная шведская сборная сумела забить второй гол и таким образом прервала невероятную серию Фурии Рохи - та впервые проиграла в отборе к Мундиалю с 1993 года. Швеция в нынешнем отборе имеет 100-процентный результат и занимает первое место в группе.
Квалификация ЧМ. Група В. Сольна. "Френс Арена"
Швеция - Испания - 2:1
Голы: Исак, 5, Классон, 57 - Солер, 4
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