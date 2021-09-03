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Венгрия - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Венгрия - Англия, отбор к Чемпионату мира, 2 сентября 2021

Венгрия - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 Венгрия - Англия. Хозяева продержались первый тайм, точнее англичане в первом тайме действовали достаточно сдержанно. А вот после перерыва, раззадоренные ненавистью местных болельщиков, подопечные Саутгейта «разорвали» сборную Венгрии, забив ей четыре мяча. При этом голов могло быть значительно больше. Англия набирает 12 очков из 12 возможных в своей группе I.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I, четвертый тур
2 сентября 2021. Будапешт, “Пушкаш Арена”
Венгрия – Англия 0:4
Голы: Стерлинг 55, Кейн 63, Магуайр 69, Райс 87

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В статье: Англия Венгрия Рахим Стерлинг Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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dabo49
03.09.2021 в 09:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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kalan-86 (Анкара)
03.09.2021 в 07:53
Расистов жестоко отодрали те, кого они ненавидят, да ещё и у них же дома. Пусть идут дальше освистывают всех.
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