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Венгрия - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Венгрия - Англия, отбор к Чемпионату мира, 2 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 Венгрия - Англия. Хозяева продержались первый тайм, точнее англичане в первом тайме действовали достаточно сдержанно. А вот после перерыва, раззадоренные ненавистью местных болельщиков, подопечные Саутгейта «разорвали» сборную Венгрии, забив ей четыре мяча. При этом голов могло быть значительно больше. Англия набирает 12 очков из 12 возможных в своей группе I.
Отбор к ЧМ-2022. Группа I, четвертый тур
2 сентября 2021. Будапешт, “Пушкаш Арена”
Венгрия – Англия 0:4
Голы: Стерлинг 55, Кейн 63, Магуайр 69, Райс 87
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