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Гризманн снова играет красиво. ВИДЕО, как Антуан принес Франции победу над Финляндией
Смотреть видео обзор матча Франция - Финляндия, отбор к Чемпионату мира 2022, 7 сентября 2021
фото - fff.fr / Anthony DIBON / ICON SPORT
Сборная Франции после пяти ничьих подряд наконец одержала победу. Команда Дидье Дешама разобралась со сборной Франции. Главной движущей силой стал Антуан Гризманн, который взял на себя роль лидера атаки при отсутствии Мбаппе. Сначала форвард «Атлетико» вырезал мяч шведой в угол после красивой комбинации ...
... а потом пробил Градецкого ударом почти с нулевого угла.
Сборная Франции победила 2:0 и уверенно лидирует в группе D, опережая Украину и Финляндию на семь очков. Вашему вниманию полный видео обзор поединка Франция - Финляндия в рамках отбора к ЧМ-2022
Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа D
Франция - Финляндия 2:0
Голы: Гризманн 25 53
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