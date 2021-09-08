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Друзья Ольсена очки не теряют и мячи не пропускают. Дания – Израиль 5:0. Обзор матча и видео голов
Какая боль для гостей
Fodboldlandsholdene
Сборная Дании под руководством Каспера Юльманна смогла одержать шесть побед подряд, забив 22 гола, при этом ни разу не пропустив. Вчера, 7 сентября, "Алая гвардия" разгромила сборную Израиля со счетом 5:0. В турнирной таблице квартета F Дания идет на первой позиции с 18 очками в 6 турах, сразу за полуфиналистами ЕВРО идут Шотландия (11) и Израиль (10).
Смотрите видеообзор отборочного поединка на ЧМ-2022 между Данией и Израилем.
Копенгаген. "Паркен".
Голы: Поульсен (28), Кьер (31), Сков Ольсен (41), Дилэйни (58), Корнелиус (90+1)
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