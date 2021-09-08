Друзья Ольсена очки не теряют и мячи не пропускают. Дания – Израиль 5:0. Обзор матча и видео голов

Сборная Дании под руководством Каспера Юльманна смогла одержать шесть побед подряд, забив 22 гола, при этом ни разу не пропустив. Вчера, 7 сентября, "Алая гвардия" разгромила сборную Израиля со счетом 5:0. В турнирной таблице квартета F Дания идет на первой позиции с 18 очками в 6 турах, сразу за полуфиналистами ЕВРО идут Шотландия (11) и Израиль (10).

Смотрите видеообзор отборочного поединка на ЧМ-2022 между Данией и Израилем.

Копенгаген. "Паркен".

Дания – Израиль 5:0

Голы: Поульсен (28), Кьер (31), Сков Ольсен (41), Дилэйни (58), Корнелиус (90+1)