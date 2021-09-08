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Отбор на ЧМ. Победы Албании и Венгрии, Уэльс не справился с Эстонией

Чемпионат мира FIFA
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Все результаты вечера в европейской части отборе с участием грандов

Отбор на ЧМ. Победы Албании и Венгрии, Уэльс не справился с Эстонией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Группа C

Как и с предыдущим наставником, швейцарцы продолжили традиции при Мурате Якине, показывая, что не умеют играть против андердогов. Практически 70% владения мячом, но лишь два удара в створ. Северным ирландцам в принципе не было смысла бить: для них ничья сегодня считалась положительным результатом, они её и отстояли.

Северная Ирландия - Швейцария 0:0

Группа E

Похожая история произошла и в другой стране из Британских островов. Валлийцы с Гаретом Бэйлом, но без ряда других игроков основы не могли дожать скромную Эстонию и обойти чехов, которые сегодня играли с Украиной товарищеский матч. Для эстонцев это дебютный балл в текущем отборочном цикле.

Уэльс - Эстония 0:0

Группа I

Сан-Марино с Андоррой не изменили своим футбольным традициям и уверенно продули свои матчи. Итальянский анклав держался аж полчаса, а во втором тайме просто рассыпался. Пиренейцы сдались уже через девять минут после стартового свистка. Благодаря поражению Польши в параллельном матче Албания внезапно обходит её в таблице. Неужели Роберт Левандовский останется без ЧМ?

Албания - Сан-Марино 4:0
Голы: Манай 32, Лачи 58, Броха 61, Хюсай 68, Узуни 80

Венгрия - Андорра 2:1
Голы: А.Салай 9 (пен.), Ботка 18 - Льйовера 82

Группа J

Северная Македония и Румыния не воспользовались армянским фиаско в игре с Лихтенштейном (а в играх с Лихтенштейном даже 1:1 - это фиаско) и также потеряли очки. Ближе к победе были хозяева, но ни один из семи их ударов в створ не оказался голевым.

Северная Македония - Румыния 0:0

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В статье: Швейцария Албания Андорра Венгрия Северная Македония Румыния Сан-Марино Северная Ирландия Уэльс Эстония
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