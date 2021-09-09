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Это вам не Испанию побеждать. Греция - Швеция 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Греция - Швеция, отбор к ЧМ-2022, 8 сентября 2021
фото - epo.gr/
Вашему вниманию видео обзор матча Греция - Швеция, которые встречались в отборе к ЧМ-2022. Скандинавы после победы над Испанией получили статус фаворита группы, но уже в следующем матче команда Янне Андерсена уступила Греции. Матч порадовал зрителей обилием моментов (более 30 на двоих), но хозяева оказались более рациональными перед воротами соперника.
Отбор на Чемпионат мира-2022
Группа B, шестой тур
"Олимпийский стадион Спирос Луис" (Афины)
Греция – Швеция 2:1
Голы: Бакасетас 62, Павлидис 78 – Куайсон 80
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