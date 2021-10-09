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До сенсации не хватило совсем немного. Германия - Румыния 2:1. Видео голов и обзор матча
Бундестим забрала свои три очка
Фейсбук збірної Німеччини/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча седьмого тура квалификации на ЧМ-2022, в котором Германия на стадионе в Гамбурге принимала Румынию. Гости открыли счет на старте матча. Румыны провели быструю контратаку, а Хаджи с помощью индивидуальных действий обыграл нескольких оппонентов и пробил в угол ворот. Правда, это был едва ли не единственный опасный момент подопечных Радойа. Почти все 90 минут преимуществом владели немцы, что воплотили в забитые мячи уже во втором тайме.
Германия - Румыния 2:1 (0:1)
Голы: Гнабри 52, Мюллер 81 - Хаджи 9
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