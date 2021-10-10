Наставник Финляндии: Украина показала свой класс. Они подтвердили это в реализации

Главный тренер национальной сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение от Украины в матче 6-го тура отбора на ЧМ-2022.

"Мои игроки сделали все возможное, но Украина показала свой класс. Там хватает игроков, которые могут решить эпизод, играющих в Лиге чемпионов. Они выступали в четвертьфинале Евро, и мы знали, какой это сильный оппонент.