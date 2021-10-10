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Наставник Финляндии: Украина показала свой класс. Они подтвердили это в реализации
Канерва поделился мыслями после игры с нашей сборной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение от Украины в матче 6-го тура отбора на ЧМ-2022.
"Мои игроки сделали все возможное, но Украина показала свой класс. Там хватает игроков, которые могут решить эпизод, играющих в Лиге чемпионов. Они выступали в четвертьфинале Евро, и мы знали, какой это сильный оппонент.
И соперник это подтвердил, особенно в реализации голевых моментов", – рассказал Канерва.
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