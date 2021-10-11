Отбор ЧМ-2022. Группа Е. Чехия в Казани обыграла Беларусь, эстонцы дома проиграли Уэльсу

В понедельник, 11 октября, в отборочной группе Е ЧМ-2022 было сыграно два поединка.

Беларусь в Казани принимала Чехию и вполне прогнозировано уступила со счетом 0:2. Чехи забили по голу в каждом из таймов, уверенно доведя дело до победы.

Во втором матче группы Эстония дома также вполне прогнозировано уступила Уэльсу - единственный гол валлийцев уже на 12-й минуте забил Киффер Мур.

Отметим, что группу с серьезным отрывом возглавляет Бельгия, которая сегодняшний тур пропускала. Ну а чехи с Уэльсом продолжают борьбу за второе место.

Беларусь – Чехия 0:2

Голы: Шик (22), Гложек (65)

Эстония – Уэльс 0:1

Гол: Киффер Мур (12)