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Погба: Надеюсь, все не так уж плохо
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции обратился к болельщикам по поводу травмы
UEFA
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции
"Всем привет. Надеюсь, у вас всё хорошо. Я получил небольшую травму. Надеюсь, всё не так уж плохо. Я собираюсь пройти ещё одно обследование в ближайшие дни. Я вернусь ещё более сильным, вы уже это знаете. Мы не теряем веру, не теряем позитивный настрой, улыбаемся. Всё происходит не просто так. Я вернусь. Ещё раз спасибо за поддержку, люблю вас. Да благословит вас всех бог, я скоро вернусь", - сказал Погба на видео, опубликованном в его инстаграме.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.
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