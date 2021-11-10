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Погба: Надеюсь, все не так уж плохо

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции обратился к болельщикам по поводу травмы

Погба: Надеюсь, все не так уж плохо

UEFA

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба обратился к болельщикам по поводу травмы бедра, полученной в расположении национальной команды. Хавбек пропустит от 8 до 10 недель.

"Всем привет. Надеюсь, у вас всё хорошо. Я получил небольшую травму. Надеюсь, всё не так уж плохо. Я собираюсь пройти ещё одно обследование в ближайшие дни. Я вернусь ещё более сильным, вы уже это знаете. Мы не теряем веру, не теряем позитивный настрой, улыбаемся. Всё происходит не просто так. Я вернусь. Ещё раз спасибо за поддержку, люблю вас. Да благословит вас всех бог, я скоро вернусь", - сказал Погба на видео, опубликованном в его инстаграме.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Франция Поль Погба Манчестер Юнайтед
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