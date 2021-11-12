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Рамирес сыграл против Эквадора в матче отбора на ЧМ-2022
Футболист "Динамо" провел на поле 45 минут
Фото: FVF
Нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Сборная Венесуэлы минимально (0:1) уступила одному из лидеров южноамериканского отбора – команде Эквадора. Исход противостояния решил единственный мяч, забитый на 41-й минуте после штрафного защитником хозяев Пьеро Инкапье.
Динамовец Эрик Рамирес был заменен в перерыве, предварительно заработав желтую карточку за грубую игру против автора гола соперников на 16-й минуте.
После 13-ти сыгранных матчей отбора сборная Венесуэлы остается на последнем, 10-м месте своей группы с 10-ю набранными очками. Эквадор идет третьим, набрав вдвое больше – 20 баллов.
Следующий матч команда Эрика Рамиреса проведет 16 ноября, приняв в Каракасе сборную Перу (начало – в 23:00 по киевскому времени).
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