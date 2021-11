Все решится в последнем туре. Отбор на ЧМ-2022. Италия – Швейцария 1:1

Италия вышла на поле "Стадио Олимпико" в полудреме, допустив две подряд обрезки уже в течение первых 60 секунд. Хозяева, хоть и не с запредельным процентом, но больше времени проводили с мячом в ногах (в среднем 60 на 40) – Швейцария быстро адаптировалась и включила против сонной "Скуадры" режим контратак, в рамках которого особенно прекрасно работал левый фланг.

На 11-й минуте встречи "Нати" результативно завершили свой вертикальный выпад именно благодаря этому краю: все началось с отбора около собственной штрафной, мяч транзитом через Шакири был брошен вперед на Окафора, нападающий грамотно выдержал тайминг и откатил под залп из пушки Сильвану Видмеру (0:1). Доннарумма не выручил.

Команда Манчини нервничала, тщетно пытаясь растянуть оборону соперника, Роберто с бровки даже пытался жестами успокоить чемпионов Европы. Окафор продолжал продавливать Ди Лоренцо; гости заставляли хозяев ошибаться на разных участках поля, разгоняли свои наступления, напрягали Доннарумму на стандартных положениях. Все попытки итальянцев тонко комбинировать в коробке швейцарцев полностью проваливались, поэтому затею быстро свернули.

Первый толковый момент "Скуадра Адзурра" создала в середине 45-минутки. Эмерсон вдохновился рейдами форварда "Нати", выкатил снаряд под выстрел Жоржиньо – удар претендента на Золотой мяч заблокировали, а вот с попыткой Бареллы, на которого отскочила сфера, справился Зоммер. Тем не менее, уже в следующем опасном эпизоде у своих ворот опытный и талантливый Ян мало того, что не выручил, так и еще и ошибся на выходе. На 36-й минуте Инсинье точно навесил со штрафного на голову Ди Лоренцо, а замученный защитник опередил голкипера и протолкнул мяч в сетку (1:1). Гол был внимательно проверен с помощью VAR, хотя фолил, скорее, сам Зоммер, который попал кулаками по голове Джованни.

Швейцария начала второй тайм с небольшой вспышки активности, а затем Италия забрала мяч под контроль. Реальных шансов забить у команд Манчини и Якина не возникало, иногда складывалось впечатление, что участники поединка бьются о невидимые стены, установленные кем-то возле владений Доннаруммы и Зоммера, а также банально тонут в единоборствах в центральном круге. После перерыва Ян впервые размялся на 76-й минуте, справившись с ударом Инсинье из-за пределов штрафной.

"Скуадра Адзурра" спешила, отчаянно пыталась зацепиться за 3 очка. Манчини бросался заменами – первыми вышли Тонали и Берарди, потом Кристанте, Калабрия и Распадори. Якин реагировал, но его тактика была больше заточена на удержание счета и осторожность. Тем не менее, вышедший со скамейки Гарсия, видимо, не успел нащупать ритм матча и все-таки дал повод для назначения пенальти. Берарди упал на газон после небольшого контакта с защитником, Тейлор опять обратился к VAR и назначил 11-метровый. Есть ощущение, что в АПЛ Энтони бы за такое так жестоко не наказывал.

К точке, естественно, подошел Жоржиньо – нервы и волнение итальянского хавбека ощущались даже через телевизор. Штатный пенальтист не реализовал приговор, отправив мяч в небеса без фирменной паузы. Скорее всего, полузащитник "Челси" побоялся, что Зоммер будет до последнего читать его манеру исполнения и реагировать по удару.

В шоке от упущенной победы пребывал Доннарумма. Под самый занавес встречи вратарь хозяев на ровном месте чуть не подарил успех гостям, однако Кьеллини подстраховал Джанлуиджи. В последнем туре квалификации на Мундиаль Италия сыграет с Северной Ирландией на выезде, а Швейцария – с Болгарией дома. Очень вероятно, что на первый план в группе C теперь выйдет разница забитых мячей.

