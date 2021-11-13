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Отбор ЧМ-2022. Франция - Казахстан 8:0. И публику потешили, и группу выиграли
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Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен
Это был даже не футбольный поединок, а просто соблюдение формальностей. Результат игры был известен задолго до ее старта.
Казахстан за весь матч сподобился на 2-3 перехода средней линии и один внятный удар в створ ворот - Аймбетов пальнул издали в середине первого тайма, но Льорис классно выбрал позицию.
У Стаса Покатилова чуйки вратаря "Тоттенхэма" нет в помине, и он чудил с первых минут. На 6-й Мбаппе поймал казаха на противоходе, замкнув прострел от Тео. На 12-й Покатилов решил посоревноваться в скорости с Кингсли Команом - конечно, дело закончилось еще одним голом.
Килиан еще до перерыва оформил хет-трик, забив редкий для себя гол со второго этажа. Во втором тайме Мбаппе уже сознательно не бил по воротам - выбегая на вратаря, он пасовал на партнеров. Таким нехитрым способом Бензема оформил дубль.
1985 - Kylian Mbappé is the first player to score 3+ goals with France in a competitive game since Dominique Rocheteau in October 1985 against Luxembourg (also 3). Unstoppable. #FRAKAZ pic.twitter.com/fZSNoX77V3— OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021
Про защитников и опорников Франции вообще не было поводов вспоминать аж до 76-й минуты, когда Рабьо пришел на угловой и забил - 6:0.
Казахи во втором тайме отметились лишь невероятно громкими нецензурными подсказками от своего тренера - он умудрялся перекрикивать 50 тысяч поющих французов на "Парк де Пренс". Впрочем, его посыл "собраться, вашу мать" игроки все равно не выполнили - под конец игры привезли еще и пенальти, с которого отличился Гризманн, а также дали Мбаппе без помех оформить покер.
Вот так надо играть с Казахстаном - покажите кто-нибудь видео этого матча украинской сборной. Ну а Францию просто поздравляем с выходом на ЧМ. Кажется, победа в Лиге Наций сняла камень с шеи команды Дешама, и она снова готова блистать.
35 - Karim Benzema a inscrit ses 34e et 35e buts avec l’équipe de France, égalant puis dépassant David Trezeguet comme 5e meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Cap. pic.twitter.com/if2JUb9Eju— OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021
Отбор на ЧМ. Париж. "Парк де Пренс"
Франция - Казахстан - 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (с пенальти)
Франция: Льорис - Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес (Ленгле, 80) - Коман (Павар, 79), Канте (Чуамени, 72), Рабьо, Тео Эрнандес - Гризманн - Бензема (Диаби, 71), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88)
Казахстан: Покатилов - Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов - Тапалов (Байтана, 68), Куат, Жарынбетов - Омиртаев (Васильев, 60), Аимбетов (Жаксылыков, 60)
Предупреждения: Бензема, 52 - Омиртаев, 51, Васильев, 83
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