Отбор ЧМ-2022. Франция - Казахстан 8:0. И публику потешили, и группу выиграли

Это был даже не футбольный поединок, а просто соблюдение формальностей. Результат игры был известен задолго до ее старта.

Казахстан за весь матч сподобился на 2-3 перехода средней линии и один внятный удар в створ ворот - Аймбетов пальнул издали в середине первого тайма, но Льорис классно выбрал позицию.

У Стаса Покатилова чуйки вратаря "Тоттенхэма" нет в помине, и он чудил с первых минут. На 6-й Мбаппе поймал казаха на противоходе, замкнув прострел от Тео. На 12-й Покатилов решил посоревноваться в скорости с Кингсли Команом - конечно, дело закончилось еще одним голом.

Килиан еще до перерыва оформил хет-трик, забив редкий для себя гол со второго этажа. Во втором тайме Мбаппе уже сознательно не бил по воротам - выбегая на вратаря, он пасовал на партнеров. Таким нехитрым способом Бензема оформил дубль.

1985 - Kylian Mbappé is the first player to score 3+ goals with France in a competitive game since Dominique Rocheteau in October 1985 against Luxembourg (also 3). Unstoppable. #FRAKAZ pic.twitter.com/fZSNoX77V3