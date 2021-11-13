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Отбор ЧМ-2022. Франция - Казахстан 8:0. И публику потешили, и группу выиграли

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

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Отбор ЧМ-2022. Франция - Казахстан 8:0. И публику потешили, и группу выиграли

Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был даже не футбольный поединок, а просто соблюдение формальностей. Результат игры был известен задолго до ее старта.

Казахстан за весь матч сподобился на 2-3 перехода средней линии и один внятный удар в створ ворот - Аймбетов пальнул издали в середине первого тайма, но Льорис классно выбрал позицию.

У Стаса Покатилова чуйки вратаря "Тоттенхэма" нет в помине, и он чудил с первых минут. На 6-й Мбаппе поймал казаха на противоходе, замкнув прострел от Тео. На 12-й Покатилов решил посоревноваться в скорости с Кингсли Команом - конечно, дело закончилось еще одним голом.

Килиан еще до перерыва оформил хет-трик, забив редкий для себя гол со второго этажа. Во втором тайме Мбаппе уже сознательно не бил по воротам - выбегая на вратаря, он пасовал на партнеров. Таким нехитрым способом Бензема оформил дубль.

Про защитников и опорников Франции вообще не было поводов вспоминать аж до 76-й минуты, когда Рабьо пришел на угловой и забил - 6:0.

Казахи во втором тайме отметились лишь невероятно громкими нецензурными подсказками от своего тренера - он умудрялся перекрикивать 50 тысяч поющих французов на "Парк де Пренс". Впрочем, его посыл "собраться, вашу мать" игроки все равно не выполнили - под конец игры привезли еще и пенальти, с которого отличился Гризманн, а также дали Мбаппе без помех оформить покер.

Вот так надо играть с Казахстаном - покажите кто-нибудь видео этого матча украинской сборной. Ну а Францию просто поздравляем с выходом на ЧМ. Кажется, победа в Лиге Наций сняла камень с шеи команды Дешама, и она снова готова блистать.

Отбор на ЧМ. Париж. "Парк де Пренс"

Франция - Казахстан - 8:0

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (с пенальти)

Франция: Льорис - Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес (Ленгле, 80) - Коман (Павар, 79), Канте (Чуамени, 72), Рабьо, Тео Эрнандес - Гризманн - Бензема (Диаби, 71), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88)

Казахстан: Покатилов - Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов - Тапалов (Байтана, 68), Куат, Жарынбетов - Омиртаев (Васильев, 60), Аимбетов (Жаксылыков, 60)

Предупреждения: Бензема, 52 - Омиртаев, 51, Васильев, 83

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В статье: Франция Казахстан
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Комментарии (7)
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Nitti (Днепропетровск)
14.11.2021 в 01:17
Самое смешное, что мы создали против казахов не меньше))) Но там Бензема и Мбаппе решают, а нашим зубковым-яремчукам иже с ними надо 23 момента на один гол.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 23:43
На финов вряд ли Мбапе выпустят(((
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
13.11.2021 в 23:58
Якшо Мбапе хочет по голам за збірну зрівнятися/обійти Рональдо,то йому навпаки потрібно виходити проти команд другого ешелону і забивати по 3-4 гола.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 23:41
Смотрел матч, это примерно как Турки сегодня играли. Глум.
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Dimka26 (Чернигов)
13.11.2021 в 23:40
финов бы так
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Savatan (Харьков)
13.11.2021 в 23:39
Ни че се !)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 23:39
Эти казахи два раза сыграли с нами в ничью?!?!?! Покер Мбапе, он лучший!
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