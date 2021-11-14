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Красивый мяч престижа от гостей. Уэльс – Беларусь 5:1. Видео голов и обзор матча
Хозяева поймали кураж
Фейсбук збірної Уельсу/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча предпоследнего тура квалификации на Мундиаль в Катаре, в котором Уэльс противостоял Беларуси. Хозяева продолжают бороться за плей-офф отбора, поэтому вчера им нужна была только победа. Однако эти три очка получились слишком уверенными – не без влияния голкипера Черника, который несколько раз результативно ошибся. Его партнер по амплуа тоже неудачно сыграл при голе престижа белорусов, но и дальний удар Концевого получился очень красивым.
Уэльс - Беларусь 5:1
Голы: Рэмзи 2, 50; Уильямс 20; Дэвис 77; Робертс 89 - Концевой 87
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