Красивый мяч престижа от гостей. Уэльс – Беларусь 5:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча предпоследнего тура квалификации на Мундиаль в Катаре, в котором Уэльс противостоял Беларуси. Хозяева продолжают бороться за плей-офф отбора, поэтому вчера им нужна была только победа. Однако эти три очка получились слишком уверенными – не без влияния голкипера Черника, который несколько раз результативно ошибся. Его партнер по амплуа тоже неудачно сыграл при голе престижа белорусов, но и дальний удар Концевого получился очень красивым.

Уэльс - Беларусь 5:1

Голы: Рэмзи 2, 50; Уильямс 20; Дэвис 77; Робертс 89 - Концевой 87