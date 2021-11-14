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Тренер Казахстана – о поражении 0:8 от Франции: Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Самое большое поражение в истории

Тренер Казахстана – о поражении 0:8 от Франции: Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца

Kazfootball.kz/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение своих подопечных во встрече против Франции (0:8):

“Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру.

Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя”, - сказал Байсуфинов.

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Отметим, что казахи в третий раз проиграли всуху. Они замыкают турнирную таблицу группы D с тремя очками в активе, два из которых заработали в матчах против сборной Украины.

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В статье: Франция Казахстан
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Источник:
sports.kz

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Комментарии (4)
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vadooo (Слатино)
14.11.2021 в 12:00
Казахи заработали два очка из трех с Украиной, а Украина с казахами потеряла четыре очка и два из них при герое Украины - муже Пазика.
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Американец 2000
14.11.2021 в 11:16
Главная цель в цикле достигнута - отобрали очки у Украины ((((( Остальное всё по боку ((((( П - ры ((((((((
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 11:33
Не хотели они отбирать очки в Украины, просто очень слабый состав вравнял силы!
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0
0
Salming (Полтава)
14.11.2021 в 11:15
А как ты радовался, когда 2-2 с нами было. Бог шельму метит, хоть ты и мусульманин
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