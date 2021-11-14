Тренер Казахстана – о поражении 0:8 от Франции: Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение своих подопечных во встрече против Франции (0:8):

“Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру.

Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя”, - сказал Байсуфинов.