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Тренер Казахстана – о поражении 0:8 от Франции: Очень больно, очень неприятно. Мы не дожили до конца
Самое большое поражение в истории
Kazfootball.kz/Автор невідомий
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение своих подопечных во встрече против Франции (0:8):
“Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру.
Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя”, - сказал Байсуфинов.
Отметим, что казахи в третий раз проиграли всуху. Они замыкают турнирную таблицу группы D с тремя очками в активе, два из которых заработали в матчах против сборной Украины.
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